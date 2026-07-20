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DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

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DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Adası'nda görüşme yapmak üzere yola çıktı.

Dem Parti, İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un, İmralı'da görüşme yapmak üzere, Ada'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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