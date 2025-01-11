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DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

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28 Aralık'ta gerçekleştirdiği teröristbaşı Öcalan ziyaretinin ardından siyasi partilerle temas kuran DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile saat 13.00'te bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşmesiyle devam etmişti. Heyet, İmralı ziyareti sonrası Meclis turuna çıkarak siyasi partilerle görüşüp, konuyla ilgili temaslarda bulunmuştu.

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

HEYET, DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'la görüşme gerçekleştiriyor. Ziyaret saat 13.00'te başladı.

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

FİGEN YÜKSEKDAĞ DA ZİYARET EDİLECEK

DEM Parti heyeti, Demirtaş ziyaretinin ardından pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'la bir araya gelecek. Bu ziyaretin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDECEK

DEM Parti heyetinin temaslarını bitirmesinin arından kısa süre içerisinde tekrar İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Oh en güzeli Chp.. Dem sayesin de aldı 40 büyük belediye şimdi sorun çözülecek ortada yok

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