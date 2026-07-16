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DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama

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DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Abdullah Öcalan ile en kısa zamanda görüşmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Dem Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Dem Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti olarak, 15 Temmuz'da AK Parti heyetiyle ve 16 Temmuz'da da Sayın Devlet Bahçeli ile barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından, İmralı'da Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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