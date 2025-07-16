DEM Parti Heyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Dem Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) DEM Parti heyetini kabul etti. Heyette TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair gelişmeler ele alındı.

"Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var"

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Buldan, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önemli bir görüşme daha yaptık. Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3'üncüsü. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk, kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ihtiyaç var ve ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşamada hem Sayın Bahçeli'yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz."

Bahçeli ise, basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Ben ahrazım" cevabını verdi. - ANKARA