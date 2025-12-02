DEM Parti heyeti, İmralı'dan döndü (2)
HEYET İMRALI'DAN DÖNDÜPartiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullan Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.
HEYET İMRALI'DAN DÖNDÜ
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullan Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika