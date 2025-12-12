Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti İmralı heyeti üyelerini kabul etti

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile terörsüz Türkiye üzerine görüşmelerde bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeterli iletişim ve bilgi sağlama çağrısında bulundu.

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili raporlarını hazırlayıp, Meclis'e sunacaklarını belirtti. Babacan, "Sürecimiz ile alakalı en önemli konu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreçle ilgili yeterli iletişimi ve yeterli aydınlatmayı yapmıyor oluşu. Bu önemli bir eksik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı şapkasıyla MİT Başkanlığı ve diğer devlet kurumları ile ilgili süreci birebir yöneten kişi. Her aşamasına takip eden ve talimatlarla yürüten kişi. Ama siyasetçi ve parti genel başkanı şapkasıyla ne kendi partisine ne kendi tabanına ne de Türkiye geneline süreçle ilgili yeterli bilgiler ve yeterli motivasyon sağlamıyor. Onun için buradan benim kendisine çağrım; bu konuda daha çok iletişim, daha çok izah. Hele hele bu komisyonun raporu tamamlandıktan ve komisyon tarafından yayımlandıktan sonra raporun içeriği ile ilgili konularda gerçekten çok ciddi bir iletişim çalışması gerekecek. Zor konular gündeme gelecek, ciddi konular gündeme gelecek. Ama bu zorlukları aşmanın yolu da halkımızı olabildiğince aydınlatmak ve bütün bu atılacak adımları zor da olsa niçin gerekli olduğu konusunda toplumumuzu yeterli bir şekilde bilgilendirmek. Biz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama hem devlet başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla her iki şartla beraber, Sayın Erdoğan'dan daha çok iletişim ve daha çok toplumu aydınlatma katkısı bekliyoruz" dedi.

'ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK'

DEM Parti'li Pervin Buldan ise süreçte yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade ederek, "'Birinci aşama tamamlandı' diyebiliriz süreç açısından. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti, İmralı Adası'na gönderdi ve bu komisyon üyeleri, İmralı Adası'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de hızlıca adımların atılması gerekiyor. Bir 'barış yasası'na ihtiyaç var, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için. Dolayısıyla bu yasanın çıkmasının kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi aslında ağırlıklı olarak bugün burada görüştük ve tartıştık. Ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün öğleden sonra Sayın Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta da diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz olacak. En son belki Cumhurbaşkanı'yla tekrar görüşmemizi gerçekleştirip, gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500

