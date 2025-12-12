Haberler

DEM Parti heyeti, DEVA Partisi ile görüştü

DEM Parti heyeti, DEVA Partisi ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaklaşık iki saat görüştü. Toplantıda barış süreci ve yasal düzenlemelere dair görüşler tartışıldı.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi temasları kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet ile Babacan ile yaklaşık 2 saat görüştü. Toplantı sonrası DEVA Partisi'nden Ali Babacan, DEM Parti'sinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 5 ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz"

DEVA Partisi Ali Babacan kendi hazırladıkları raporundan üzerinden geçtiklerine değinerek bir iki gün içinde Meclis Başkanına sunacaklarını ve komisyonun ortak raporunun ortaya çıkacağına değinerek, "Yüzde beş ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında başlattığı sürece parti olarak ilk desteğin kendisinden geldiğini aktaran Babacan, dışişleri ve AB müzakerecilik vazifesi dönemlerinde çatışma süreçlerinin yöneticisi olduğunu hatırlatarak, "İklim bozulduğunda sıkıntılar çoğalır" açıklamasında bulundu ve ziyaretleri için heyete teşekkür etti.

"Umutluyuz, başarılı olacağımıza inanıyoruz"

DEM Parti'li Pelvin Buldan ise DEVA Partisi'nin başından beri sürece önemli katkıları olduğunu vurgulayarak yeni bir aşamaya geçildiğini, birinci aşamanın tamamlandığını ifade ederek, "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Barış Yasası'na ihtiyaç var. Bu konuda görüşleri tartıştık bugün" açıklamasında bulundu.

Mithat Sancar ise toplumsal desteği en geniş seviyeye çıkararak gelinen noktadan en yüksek seviyeye nasıl gidileceğine dair, "Bizler karşılaşabileceğimiz sıkıntıları toplumsal katılımla aşabileceğimize yürekten katılıyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title