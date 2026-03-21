DEM Parti ile AK Parti bayramlaştı: "Gündem Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor oldu"

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede DEM Parti heyeti, bayram dolayısıyla Ak Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı. İki parti heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunca hazırlanan rapor ön plana çıktı.

"Raporun 6 ve 7'nci maddesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz"

Burada konuşan DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora değinerek, "Biz bu raporun eksiklikleri olmakla beraber 6 ve 7'nci maddesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun bayram sonrasında hemen hayata geçmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. İktidar partisinin de yapacağı budur. Hepimize iki bayram arası annelerimize, halklarımıza gerçek bir bayram yaşatalım diye gayret etmek düşüyor" ifadelerine yer verdi.

"İktidar partisinin de Erdoğan'ın da Türkiye'de Kürt sorununun çözümü için çaba göstereceğine olan inancımız tamdır"

Temel hedeflerinin Türkiye'ye demokrasinin yerleşmesi olduğunu söyleyen Mutlu, "En başta bu müzakereyi yürüten Öcalan'ın şartlarının ve statüsünün oluşturulması önemli çünkü bir baş müzakereci olarak onun iletişim, sağlık, güvenlik ve çalışma şartlarının oluşturulması lazım. Uzunca bir süredir Gazze'deki katliamlar, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı bizim de kabul edeceğimiz şeyler değil. Ortadoğu'da mazlumlara dönük bir saldırı var. Bunun için bizim bir üçüncü yol tercihimiz var. İktidar partisinin de Erdoğan'ın da Türkiye'de Kürt sorununun çözümü için çaba göstereceğine olan inancımız tamdır" dedi.

"Biz farklılıklarımızla birlikte kadimden beri yaşayan bir medeniyetin mensuplarıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur ise komisyon raporunun sürecin nasıl devam edeceği noktasında bir yol haritası ve çerçeve ortaya koyduğunu belirterek, "Çatışmaların olduğu bir dönemden geçiyoruz ve coğrafyamızda dört bir tarafında çatışmaların olduğu bir coğrafya. Bu noktada ilk Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımızın irade koymasıyla birlikte sürekli vurguladığımız bu coğrafyada iç cephemizin güçlü tutulmasıdır. İsrail'in bu saldırgan tutumu karşısında ve İran'da olanları da görüyoruz. O dönemde yapılan çağrının ve ortaya koyulan iradenin ne kadar önemli, isabetli ve değerli olduğunu şu an bir kere daha görüyoruz. Biz, yüzyıllarca bütün farklılıklarımızla bir arada yaşayan, kız alıp kız veren, düğünümüzü, cenazemizi ve bayramımızı birlikte yaşayan kadimden beri yüzyıllardır yaşayan bir medeniyetin mensuplarıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hem anayasada hem kanunlarımızda suçların tanımı yapılmış, bu noktadaki değerlendirmeleri yargımız yapacak"

Demokratik standartların, hak ve özgürlüklerin en yüksek noktada olması AK Parti siyasetinin de merkezinde olduğunu kaydeden Uygur, "Bizim meselemizde kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşayan bir Türkiye var. Mezhebimizin, inancımızın, inanışlarımızın farklı olmasından kaynaklı bu zamana kadar Türkiye'nin bir sorunu olmadı. Bu noktada hak ve özgürlüklerin standardının yükselmesi noktasında komisyonumuzun da raporu ortada. Bundan sonraki süreçte inşallah çalışılacak ama hem anayasada hem kanunlarımızda da suçların tanımı yapılmış. Bu noktadaki değerlendirmeleri yargımız, mahkemelerimiz değerlendirecek. Biz milletimizin hassasiyetlerini göz önünde tutarak bu coğrafyada ve bu süreçte her bir ferdin huzurunu ve güvenliğini sağlamak noktasında irade koyan bir Türkiye olarak, inşallah farklılıklarımıza bundan sonraki süreçte de el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı