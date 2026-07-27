DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' yasası: Başlangıç adımı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi, barış sürecine katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin gündemindeki kanun tekliflerinde vatandaşların taleplerine ilişkin düzenlemeler bulunmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini aktaran Koçyiğit, teklifte, sorunlu maddelerin yer aldığını ileri sürdü.

Öğrenci affından, terör örgütleriyle iltisakı ve irtibatı olanların faydalanamayacağını aktaran Koçyiğit, bu hükmün belirlilik içermediğini iddia etti.

Koçyiğit, öğretim elemanlarının atamalarında arşiv ve güvenlik araştırmasının yapılmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) merkezileştiğini ve yetkilerinin artırıldığını söyleyen Koçyiğit, eğitimin tek elden yönetildiğini savundu.

Üniversitelerdeki özerkliğin budandığını öne süren Koçyiğit, "Öğrenciler geçimlerini sağlamakla eğitim hakkı arasında tercihe zorlanıyor. Öğrencilerin çoğu günü tek öğünle geçiriyor. Öğrenci affı önemli. Kapsamının genişletilmesi ve istisna maddelerinin ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, eğitim hakkını, bilimsel özgürlüğü, demokratik ve özerk üniversiteyi savunacaklarını belirtti.

"Hepimiz çocukları korumakla mükellefiz"

TBMM Genel Kurulu'nun gündemindeki suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifini eleştiren Koçyiğit, hukuk sisteminin akılla kurulacağını ifade etti.

Kanunların öfkeyle yapılamayacağını dile getiren Koçyiğit, "İktidar, bugün kamuoyunda 'infial var' diye çocukları daha fazla cezalandıracak düzenleme getiriyor. 24 yıldır çocukları suçtan koruyacak, eğitim haklarını sağlayan bir politikaya imza atmamışsınız. Bu ülkenin hala bir 'çocuk bakanlığı' yok ama çocukları yetişkin ceza sistemiyle yüz yüze bırakmaya çalışan bir anlayışın, algının olduğunu görüyoruz. Hepimiz çocukları korumakla mükellefiz. Devlet kendi sorumluluğunu ıskalayarak topu taca atamaz, çocukları hedef haline getiremez." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında teklife karşı çıkacaklarını bildiren Koçyiğit, çocukların güvenliğinin daha sert infaz rejimiyle sağlanamayacağını belirtti.

"Yasa, silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Koçyiğit, "Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi, barış sürecine katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerekiyor. Bu yasa, demokratik siyasete katılımı ve dönüşleri, silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin geniş istişare zemininde hazırlanmasını da önemsediklerini vurgulayan Koçyiğit, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından TBMM'de "barış izleme ve takip kurulu" oluşturulmasını istediklerini bildirdi.

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmelerine devam ettiğini belirten Koçyiğit, bu hafta içerisinde de yoğun bir görüşme trafiğinin yaşanacağını söyledi.

Kanun teklifi konusunda takvimin henüz netleşmediğini dile getiren Koçyiğit, teklifin Meclis tatile girmeden TBMM Adalet Komisyonu'na daha sonra TBMM Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA