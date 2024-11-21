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DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

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İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Dem Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

ESENYURT'TA DEM PARTİLİ BAŞKANLARA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için Dem Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFurkan inci:

dem parti ve CHP milli güvenlik sorunudur

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Mhpkk apoyu çağırıyordu beyler noldu :) İşiniz gücün laf … artistler sizi

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Haber YorumlarıMerxas:

bu ülkede devrim kaçınılmazdır..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıMerxas:

dijmine baw u kala nabın doste law a..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıAgit Can:

Akp mili guvenlik surunudur hepsi yargilanacaklar basta sayin cumhurbaskani ve aiesi turkiyemizin icini basatilar

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAhmet null:

Eş başkan ne bunlarda

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMusa Tekin:

Ya terör örgütü elebaşı ı meclise davet ediyorlar, sıradan sözde üyelerini içeri atıyorlar ben bişey anlamıyorum. Beyinleri sulanmış mı bunların?

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Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

Ohhh iyi olmuş

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Haber YorumlarıUmit ece null:

(em Nebin yek emi Herin yeku tek) biz Birlik olmazsak hepimiz tek tek gideceğiz

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Klasik bahanelerle halkın iradesi gasp ediliyor, sonra da ekonomi niye bu halde, emekli niye sürünüyor, geçinemiyoruz der durursunuz.Adaletsizlik yaparsan sonuçları da olacaktır

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