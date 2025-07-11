DEM Parti Eş Genel Başkanlarından PKK'nın Silah Bırakması Üzerine Ortak Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın ortak açıklamasında, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının Orta Doğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nın silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Silah bırakma kararının, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK'lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür. Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazanımıdır. Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu'nun bereketli topraklarından Trakya'nın verimli ovalarına, Karadeniz'in dalgalı kıyılarından Mezopotamya'nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır. Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız."

Açıklamada, "Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır." ifadelerine de yer verildi.