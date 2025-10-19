Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş'ı Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Demirtaş'ın barış sürecine katkıları vurgulandı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yla da görüştü.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yla da görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hatimoğulları, Demirtaş'ın, "barış sürecini" desteklediğini belirterek, "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması." diye konuştu.

Bakırhan da Demirtaş'ın sürece büyük katkı sunacağını düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Politika
