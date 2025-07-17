DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş'ı Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş'ı Ziyaret Etti
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldı ve umutlarını paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakırhan, "Yürüttüğümüz süreci içeriden çok iyi takip ediyorlar, destekliyorlar. Sürecin onurlu bir barışla taçlanmasını umut ediyorlar." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları da ülkede son günlerde yaşanan gelişmelerin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Politika
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