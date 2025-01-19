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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Ali Bakırhan Toprağa Verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Babası Ali Bakırhan Toprağa Verildi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, Paşaçayır Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine siyasi isimler ve aile yakınları katıldı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, toprağa verildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın için Paşaçayır Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı. Önceki gün hayatını kaybeden Ali Bakırhan'ın cenaze törenine Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve aile yakınları katıldı.

Ali Bakırhan'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Paşaçayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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