DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin Esenyurt adayına ilişkin açıklama yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin Esenyurt adayına ilişkin, "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi." dedi.

Dem Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla konuşmasını Kürtçe yaptı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan Süryanice konuşurken bazı milletvekilleri ve davetlilerce çeşitli dillerde konuşmalar yapıldı.

Eş Genel Başkan Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bakırhan, "Yerel seçimler için Esenyurt dışında CHP ile anlaşılan başka yerler var mı?" sorusu üzerine, "Kent uzlaşısı çerçevesinde işbirliği yaptığımız yerleri arkadaşlarımız açıkladı. Yeni bir durum olursa akşam öğrenirsiniz. Ben de bilmiyorum." diye konuştu.

CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği Ahmet Özer'e ilişkin soruya da Bakırhan, "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi." yanıtını verdi.