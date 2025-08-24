DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış, Siyasi Partilerin Üstünde Bir Konu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen "Halk Şöleni"ne katıldı.

Hatimoğulları, partisince Belediye Evleri Mahallesi'ndeki parkta organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, barışın, siyasi partilerin üstünde bir konu olduğunu söyledi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi görev üstlendiğini ifade eden Hatimoğulları, "Komisyondan en büyük beklentimiz, Kürt sorununun çözümüne adım atılması, silahların kalıcı şekilde susmasıdır. Barışın, Türkiye'de kalıcı şekilde tesis edilebilmesi için bütünlüklü bir yasa çıkarmasıdır." dedi.

Hatimoğulları, barış ve demokrasiyi sadece kendileri için istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu barış Türkiye'nin, Türkiye'nin geleceğinin barışı olacak. Bu barışı doğru, ciddi şekilde ele alıp kalıcı şekilde hayata geçirebilirsek Türkiye'nin aydınlık yarınlara açılacak kapıları büyüyecektir, genişleyecektir. Türkiye demokratikleşirse, bu ülkeye barış gelirse biz biliyoruz ki işçinin de çiftçinin de karnı doyar."