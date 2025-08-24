DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış, Siyasi Partilerin Üstünde Bir Konu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Ceyhan ilçesinde katıldığı 'Halk Şöleni'nde barışın siyasi partilerin üstünde bir konu olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, Milli Dayanışma Komisyonu'ndan beklentilerinin Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlar atılması olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen "Halk Şöleni"ne katıldı.

Hatimoğulları, partisince Belediye Evleri Mahallesi'ndeki parkta organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, barışın, siyasi partilerin üstünde bir konu olduğunu söyledi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi görev üstlendiğini ifade eden Hatimoğulları, "Komisyondan en büyük beklentimiz, Kürt sorununun çözümüne adım atılması, silahların kalıcı şekilde susmasıdır. Barışın, Türkiye'de kalıcı şekilde tesis edilebilmesi için bütünlüklü bir yasa çıkarmasıdır." dedi.

Hatimoğulları, barış ve demokrasiyi sadece kendileri için istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu barış Türkiye'nin, Türkiye'nin geleceğinin barışı olacak. Bu barışı doğru, ciddi şekilde ele alıp kalıcı şekilde hayata geçirebilirsek Türkiye'nin aydınlık yarınlara açılacak kapıları büyüyecektir, genişleyecektir. Türkiye demokratikleşirse, bu ülkeye barış gelirse biz biliyoruz ki işçinin de çiftçinin de karnı doyar."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Politika
Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek

Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar o maça ücretsiz girebilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.