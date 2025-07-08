DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak

Haberler.com yayınının konuğu olan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, 'Terörsüz Türkiye' sürecini Melis Yaşar'a değerlendirdi.

PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Terör örgütü PKK mensubu olan 20-30 kişilik bir grubun 11 Temmuz tarihinde silah bırakacağını belirten Güleryüz, ancak silahların tam olarak nereye bırakılacağı detayına ise vakıf olmadıklarını söyledi.

Güleryüz'ün konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"TÜRKİYE BELKİ DE EN KÖKLÜ, EN YAPISAL SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ KONUŞUYOR"

" Türkiye, yüz yıldır devam eden ve çözülemeyen, belki de en köklü, en yapısal sorunun çözümünü konuşuyor. Bu açıdan çok hayati, çok önemli bir dönem. Dolayısıyla bütün bu süreç bağlamında özellikle son 50 yılı alan bir öyküden bahsediyoruz.

Hem silahlı mücadele bağlamında hem de gene Türkiye şartlarında, Türkiye coğrafyasında yürütülen mücadele bağlamında bir örgütün, bir yapının 50 yıllık bir mücadele sürecinden sonra kendini feshetme sürecini konuşuyoruz. Dolayısıyla her açıdan çok önemli; hem bölgede yaşamış olduğumuz kriz ve kaosun yaratan hem bizim ülke olarak içerisinde olduğumuz problemler, ekonomik kriz, dış ilişkilerde yaşadığımız kriz, toplumsal açıdan yaşamış olduğumuz problem ve sorunlar bağlamında.

Hepsinin aslında ana merkezi Kürt sorununun çözümsüzlüğü olarak değerlendiriyoruz. Ana merkezi burayı koyuyoruz. Dolayısıyla bu sorunun bir nebze de olsa çözülebilme aşamasına gelmiş olması, bunun konuşuluyor olmasını tarihsel bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda her adımı çok ama çok özenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.

"11 TEMMUZ'DA 20-30 KİŞİLİK BİR GRUP SİLAH BIRAKACAK"

Sayın Bahçeli'nin açıklamasından hemen sonra Sayın Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrı. Bu çağrının akabinde özellikle PKK'nın kendini feshetme komitesini gerçekleştirmiş olacağız. Ve en nihayetinde de sürecin bütünüyle ete kemiğe bürünecek bir aşamaya gelmesi bağlamında ayın 11'inde bir kesimin ya da bir bölümün bir törenle silah bırakıyor olması, yine az önce ifade ettiğim gibi hakikaten tarihi önemli. Dolayısıyla şu an bütün gelişmelerin esasen bu noktaya evrildiği ya da bu noktada somutluk kazandığı, herkesin beklentisi ayın 11'de bu törenin deyim yerindeyse kazasız belasız geçmesi.

Bir sayıdan da bahsedildi. Tarafların kendi ifadelerinden biliyoruz, bizler de sizin gibi kamuoyundan, basından, medyadan takip ediyoruz. 20 ile 30 kişilik bir gruptan bahsedildi. Bunun içerisinde üst düzey kademenin de olacağı ifade edildi ayın 11'inde.

"SİLAHLARIN NEREYE BIRAKILACAĞI DETAYINA VAKIF DEĞİLİZ"

Silahların nereye bırakılacağı detayına hakikaten vakıf değiliz. Bunu taraflar kendi aralarında konuşmuşlardır diye tahmin ediyoruz. Ama bence bu işin bu teknik detayına takılmadan önemli olan silahların bırakılıyor olması. Önemli olan PKK'nın bu konuda almış olduğu kararı bütün dünya kamuoyunun ve özellikle Türkiye kamuoyunun gözleri önünde bunu pratikleştiriyor olması.

Dolayısıyla bu konuda hakikaten ilk pratik adımın böylelikle gerçekleşmesi, az önce de ifade ettim, tarihsel bir andır. Bu an Türkiye tarihi açısından, Türkiye demokrasisinin önünün açılması açısından önemli bir tarihi adım olacak."