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DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplaması sonrası katıldığı televizyon programında konuştu. Bakırhan, "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak" dedi.

Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı televizyon programında terör örgütü Pkk'nın kongre kararlarının birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü Pkk'nın kongresini toplamasıyla önemli bir eşik daha geçildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan kongrede alınan kararlara ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. Terör örgütü, kongre kararlarının 'önümüzdeki günlerde' açıklanacağını duyurdu.

TUNCER BAKIRHAN TARİH VERDİ

Kongre kararlarının kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin katıldığı Habertürk yayınında açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre kararları için tarih verdi.

"Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben kongrenin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum" diyen Bakırhan, "Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"GİZLİ PAZARLIKLARIN YAPILMADIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Öte yandan Bakırhan açıklamalarında süreç boyunca gizli pazarlık yapılmadığını söyledi. "Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını ana anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz" diyen Bakırhan, "Süreç başlar başlamaz İmralı'da arkadaşlarımızın yaptığı bütün görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık. Bu sefer sade, yalın, toplumdan kaçırılmayan, toplumunda yakının izlediği, gördüğü, sorduğu sorulara da yanıt aldığı bir süreci yürütmeye çalışıyoruz.

Umarım siyaset yürütme erkeği, bu meselenin asıl muhatabı olan Meclis'te bu konuda üzerine düşen sorunları yerine getirir ve 100 yıldır bu ülkeyi meşgul eden, enerjisini, ekonomisini emen, gerçekten her birimize olumsuz anlamda faturaların olduğu bu sorunu diyalogla, müzakereyle Türkiye'de çözer, Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir katkı sunmuş oluruz. Son geldiğimiz nokta budur" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olurken; terör örgütü kongresini 5-7 Mayıs'ta düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

İyi okuyun . Paylaşın. anayasaya göre RTE tekrar seçime giremiyor. Anayasa değişikliği yapılırsa girebilir. AKP ve MHP oyları değişiklik için yetmiyor. Destek oy gerekli AKP ye . DEM parti oyları gerekli. DEM de TBMM'de olur oy vermek için APO serbest bırakılsın diyor. Olay bu. Gerisi göz boyama , aldatmaca. Uyanın biraz.

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Haber Yorumlarıİlhami Tülek:

Gizli pazarlıklar yapılmadıysa açık pazarlık mı yapıldı? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Hem bu millet sizin sandığınız gibi öyle aptal değil. Siz kimi kandırıyorsunuz. Ey DEM Parti eş başkanı sesimizi duymak istemiyor musun hiç merak etme seçim zamanı geldiğinde millet bunun hesabını size de AKP ye hesabını soracak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter artık sizden çektiğimiz. Yalanlarınızdan bıktık artık. ?? ?? ?? ??

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Haber YorumlarıReşat:

Ölene kadar koltukta kalmak için her şeyi yaparlar ülkeyi satarlar, kimler kimlerle birlikte,,millete bu beyin olduğu müddetçe ülke iflah olmaz

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