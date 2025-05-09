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DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında silah bırakma ve örgütü feshetmek hakkında düzenlediği kongre ve sürece yönelik 8 maddelik yeni bir açıklama yayımladı. "Yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği ve silah bırakma ile örgütü feshetme konularının ele alındığı kongreye ilişkin 8 maddelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yeni bir sayfa açılıyor" denilerek barış ve demokratik siyasete vurgu yapıldı.

"ORTAK KEDERİMİZİ YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz" denildi. Barış süreci için demokratik siyasetin ön plana çıkması gerektiği vurgulanarak, "Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin" çağrısı yapıldı.

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

ERDOĞAN, BAHÇELİ, ÖCALAN VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Açıklamada ayrıca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Abdullah Öcalan'a sürece katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. Dem Parti, 85 milyon yurttaşın barışı koruma ve inşa etme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

DEM Parti'nin 8 maddelik açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz.

  1. PKK'nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır.
  2. Öncelikle, uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anıyoruz. Acının rengi, dili ve kimliğinin olmadığını onlarca yıllık acı tecrübe hepimize göstermiştir. Bugün Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in, Arap'ın, Alevi'nin, Sünni'nin, bütün kimlik ve inançların gözyaşları aynı denizde buluşmuştur. Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz; tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz.
  3. Şimdi, ortak ve eşit yaşam iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir. Demokratik bir topluma, özgür siyasete, evrensel hukuka derinden inanma, demokratikleşme için çalışma ve adımlar atma dönemidir. Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin. Bu ülkede bundan böyle inkarın ve silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin.
  4. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için Meclis'in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihî adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur.
  5. Bu tarihi anda, Türkiye'nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkinin de tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır.
  6. Bu sürecin gelişmesinde tarihi bir sorumluluk üstlenen Sayın Abdullah Öcalan'a; barışın bedelini canlarıyla, evlatlarıyla, gözyaşlarıyla ödeyen Türkiye halklarına; çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ve sürece olumlu yaklaşan ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm muhalefet liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için siyasi kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve en önemlisi 85 milyon yurttaşımızın her birine barışı koruma, inşa etme ve geleceği bugünden kazanma görevi düşmektedir. İstiyoruz ki Türkiye'nin barışı Ortadoğu'ya umut, dünyaya ilham olsun.
  7. DEM Parti olarak, Mezopotamya ve Anadolu halklarına kutsal bir söz veriyoruz: Gerçekle yüzleşmekten, adaleti tesis etmekten kaçmayacağız; kaybettiklerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma, süreci zedeleyecek hiçbir söyleme, barışın yolunu kesecek hiçbir eyleme asla izin vermeyeceğiz. Eşit yurttaşlığın, demokratik siyasetin ve barışın yılmaz savunucuları ve taşıyıcıları olacağız.
  8. Bugün bir yandan büyük bir umudun, bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu irade beyanımızı, ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, yüreği hep ezilenlerin yanında atmış sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i bir kez daha anarak tamamlıyoruz. Barışın ve kardeşliğin ışığını bu topraklara mutlaka getireceğiz."
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet aslan:

hadi hayırlısı,umarım bir daha analar ağlamaz

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Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

eee sonuç; silahları bırakıp gömüyor musunuz? 1. madde silah bıraktık olmalı. bunların hepsi hikaye. bu filmi çözüm sürecinde de izledik. istediğinizi alamayınca bombaları patlamaya başlatırsınız artık.

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Haber Yorumlarıyusuf:

laf edebiyatı

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Allah razı olsun bu süreci başlatanlardan, sayın başbuğumuz Bahçeli'den ve Reisten Allah razı olsun. artık analar ağlamasın yeter artık bıktık.. bu ülkenin parası bombalara terör faaliyetlerine gitmesin.. o paralar halk için harcansın. bu süreci istemeyen kim varsa defolsun gitsin bu ülkeden!

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Haber Yorumlarıegitimci dede:

Fıkra bitti hadi gülün

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Haber YorumlarıHalit:

diyarbakır annelerinin zaferi

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Haber YorumlarıMr Camel:

Bu işin sonunda gene millete olacak askerimize olacak pkk hain den dost olmaz…

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Gerçekten inanan var mı bu tiyatroya. Apoyu çıkartarak terör biter mi. Sınırımızdaki terör devletiyle yıllarca bizi savaştırıp İsrailin önündeki son engeli yani Türkiyeyi de bitirmek hedef. Kürtlere de asla tam devlet kurdurmayacaklar...

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

ne kadar güveneceğiz bakıp gorecez

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