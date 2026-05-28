Haberler

DEM Parti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu

DEM Parti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaret etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve somut adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Dem Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde bulundu.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldığı DEM Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Ziyarette Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Mahfuz Güleryüz, bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu ise Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu sorunlarını geride bıraktığında daha da güçlü olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için her iki parti temsilcisi de binlerce görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Kılıçdaroğlu kurultay için işaret etmişti! Tedbir kararı ne zaman kalkar?

Kurultay için işaret etmişti! Tedbir kararı ne zaman kalkar?
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor