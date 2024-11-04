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DEM Parti kayyum atamalarına tepki olarak bu hafta TBMM çalışmalarına katılmayacak

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasıyla ilgili, "Yarın grup toplantımızı saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum" dedi.

Dem Parti'li Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"BARIŞ İHTİMALİ İKTİDAR ELİYLE YOK EDİLİYOR"

Koçyiğit, barış için uzattıkları elin kırılmaya çalışıldığını belirterek, "Kayyım uygulamaları, aslında iktidarın çözüm istemediğini; çözüm yerine çözümsüzlükten, barış yerine savaştan ve şiddetten beslendiğini bir kez daha bizlere göstermiştir. Oysa ki Türkiye halkları ve Kürt halkı barış istiyor. Türkiye halkları gözünü kulağını, sabah akşam televizyon programlarına dikmiş; barış için, çözüm için, diyalog için, 'Kim hangi mesajı verdi' diye dört gözle beklerken bugün barış ihtimalinin bir kez daha iktidar eliyle yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti kayyum atamalarına tepki olarak bu hafta TBMM çalışmalarına katılmayacak

"HALKIMIZLA BERABER ALANLARDA, MEYDANLARDA OLACAĞIZ"

Partisinin Eş Genel Başkanlarının, Halkların Demokratik Kongresi'nin Genel Kurulu nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kayyım haberini aldıktan hemen sonra Batman'a doğru yola çıktılar. Batman'ın ardından Mardin'e geçecekler. Yarın grup toplantımızı saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız.

"GELİN BUGÜN YAN YANA DURALIM"

Gasbedilen halkın iradesini ve belediyelerimizi sonuna kadar savunacağımızı ifade etmek istiyorum ve son olarak bize ve Türkiye'nin dört bir yanına bu hukuksuzluğu dayatan iktidara karşı, demokrasiye yönelik darbeye karşı; aydınlara, yazarlara, sanatçılara, STK'lara, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, her çevreye çağrı yapmak istiyoruz; gelin bugün yan yana duralım" diye konuştu.

DEM Parti kayyum atamalarına tepki olarak bu hafta TBMM çalışmalarına katılmayacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCrm:

yediğiniz ekmek haram size, alçaklar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hukumet Baris ihtimalini yok ediyor demiş sizin yaslandığınız örgüt her türlü fırsat imkami kullanarak yok 40 yıldır yok etmeye çalışıyor aslında sizin derdiniz pkk nin bitirilmesi pkk nin iş yapamaz hale gelmesi pkk nin ekmeğinin kesilmesi sizin barış ihtimali dediğiniz pkk nin yaşam bulma ihtimali evet biz bu ihtimali yok etmeye sonunakadar kararlıyız eğer bu canını sıkıyorsa sende git yanlarına hatta kim gidiyorsa tutan yok hadi hodri meydan bu işi tam manasıyla tek seferde çözelim

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Keske hıc gelmeseler

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