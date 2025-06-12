DEM Parti'den Çocuk İşçiliğine Sert Eleştiri

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Mesleki Eğitim Merkezi uygulamalarının çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını belirtti. Türkiye'de 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu öne sürdü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasının çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını iddia etti.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK rakamlarına göre her 4 çocuktan birinin işçi olduğunu söyledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre ise 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrencilerin çocuk işçi olarak istatistiklere dahil edilmediğini anlatan Saki, şu anda Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ileri sürdü.

Saki, 2025'in ilk 2 ayında 9 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Mesleki eğitim merkezlerini de eleştiren Saki, "MESEM, çocuk işçiliğini meşrulaştıran en temel politikalarımızdan biri haline geldi." diye konuştu.

Saki, MESEM gibi uygulamalarla çocuk işçi sayısının artırıldığını savundu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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