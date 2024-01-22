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Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB için aday olma isteğini bildiren Başak Demirtaş hakkında konuştu. Temelli, kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirterek adaylıkla ilgili değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağını söyledi.

Dem Parti'den, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada durumun sevindirici olduğu belirtilerek değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağı söylendi. Konuyla ilgili konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın kararının kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

"PARTİ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL İÇİN ADAY OLMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" sözleri gündem yarattı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti'den ilk tepki geldi.

Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama geldiBaşak - Selahattin Demirtaş

"DEĞERLENDİRMEYİ MYK'MIZ YAPACAK"

Temelli, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak."

CHP İLE DEM İTTİFAK YAPACAK MI?

CHP ile ittifak konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Temelli, "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. İstanbul'da güç birliğiyle kazanılacak yerlerde bir ortak çalışma neden olmasın" dedi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Temelli, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sorulan "Nasıl karşıladınız, sürpriz mi oldu?" sorusuna da "Öncesinde haberim olmadığı için tabii sürpriz oldu" karşılığını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Başak Demirtaş Sezai Temelli DEM Parti 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (14)

Yücel AtaBir:

Chp den çok şey isteyecekler blof yapıyorlar buna bir nevi ticaret diyebilirsiniz chp ne var ne yok dökecek önlerine yeterki ibb yi alalım diye

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Cengaver Baran:

Chp de koltuk sevdası çoktur sırf koltuk bizde kalsın uğruna seçim kaybedildi demle bazı illerde ortak adaylarda anlaşılırsa olur yok gel ver ekreme mansura size de şu belediyeler o zaman yolunuz açık olsun

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Sukran Sönmez:

Allah var bunlar kadar devlet düşmanı olup da, devlet parası yemek için yırtınan daha da görmedim.

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Ugur Mavlay:

Lan defol git devlet parası yiyenler ortada

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Sabahattin Polat :

Sen hiçbirşey anlamamışsın git ocağın altını kapat Kezbancık

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Sukran Sönmez:

Sabahattin Polat, sende tuvaletten çıkarken sifonu çek bi zahmet

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İhsan Yayla:

Nasıl süpriz oldu? Kadın 1 ay önce röportaj verdi istanbul için aday olmayı düşünüyorum diye. Açık açık imamoğlunun oylarını bölmek istemiyoruz bu seçimde de CHP'ye çalışacağız desene laf cambazlığı yapıyorsun.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Pazarlığı kızıştırmak denir bunların yaptığına,, Özgür beyin işi zor vallahi, bayrağı çeken çıkıp ben adayım diyor, varını dökecek bunlara

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sade vatandaş:

ibb yiyazın kavurucu sıcağında kırmızı kar yağarsa bir ihtimal rüyasında görür ...etnik kimlikleri suistimal edip bunun üzerinden siyaset yapanların, liyakatli insanlar varken hemşericilik yapıp beş para etmez liyakatsız insanlara oy verenlerin benim gözümde hiç bir kıymeti yok bunlar bir ülkeyi yıkacak, felakete sürüklüyebilecek davranışlardır.

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Abdullah Ağaç.:

Bunlar barış demokrasi diye diye kaç kişinin ölümüne sebep verdiler. Ulan okadar askerimiz oluyor özgür bey deme sarılmaya gidiyor. Ulan aç yaşar insan ama vatansız yaşayamaz yaşar diyorsunuz dimi kaç bin kişi öldü denizlerde karada son 1 ayda bakıp görün.

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