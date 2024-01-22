Başak Demirtaş İstanbul için aday olacak mı? DEM Parti'den ilk açıklama

Dem Parti'den, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada durumun sevindirici olduğu belirtilerek değerlendirmenin parti komisyonları ve MYK tarafından yapılacağı söylendi. Konuyla ilgili konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Demirtaş'ın kararının kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

"PARTİ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL İÇİN ADAY OLMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" sözleri gündem yarattı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti'den ilk tepki geldi.

Başak - Selahattin Demirtaş

"DEĞERLENDİRMEYİ MYK'MIZ YAPACAK"

Temelli, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak."

CHP İLE DEM İTTİFAK YAPACAK MI?

CHP ile ittifak konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Temelli, "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. İstanbul'da güç birliğiyle kazanılacak yerlerde bir ortak çalışma neden olmasın" dedi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Temelli, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığıyla ilgili sorulan "Nasıl karşıladınız, sürpriz mi oldu?" sorusuna da "Öncesinde haberim olmadığı için tabii sürpriz oldu" karşılığını verdi.