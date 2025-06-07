Dem Parti, AK Parti Heyetini Kabul Etti

Dem Parti, AK Parti Heyetini Kabul Etti
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Dem Parti heyeti, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Parti'li Kurt, barış ve huzurun önemine vurgu yaptı. Herkesin olumlu katkı vermesi gerektiğini belirtti.

DEM PARTİ, AK PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Dem Parti heyeti parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlığındaki heyeti kabul etti. Bayramlaşmanın ardından konuşan AK Parti'li Kurt, "Bu ülkede silahların değil hukukun, demokratik ortamın olduğu, insanların demokratik şekilde birbiriyle konuşabildiği bir sürecin olmasını arzu ediyoruz. Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur, huzur olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır. Onun için toplumun tüm kesimlerinin, tüm siyasi partilerin bu sürece karınca kararınca elinden geldiği kadar olumlu katkıda bulunması her zaman fayda olacaktır. Toplumun hakikaten huzura ihtiyacı var. Çok zor zamanları atlattık, geçiriyoruz. Bunların üstesinden gelebilmek için birlik beraberlik mutlaka şart" dedi.

DEM Parti'li Tiryaki de "Umarız hepimizin çabasıyla, bu ülkedeki bütün siyasi partilerin çabasıyla bu amaca ulaşırız. Artık kan, gözyaşı, ölümden değil başka şeylerden bahsederiz. Kırılan, bozulan kardeşlik hukukunu gerçekten hep birlikte tesis ederiz. Daha önce karşısında duran Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu süreci destekliyor. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi bunun neredeyse öncülüğünü yapıyor. Ana muhalefet partisi de bugüne kadar yayınladığı bütün mesajlarda olumlu bir dil kullandı. Başarıya ulaşması için destek vereceklerini söyledi. Bu çok kıymetli" diye konuştu.

Ruken KADIOĞLU-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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