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DEM Parti kongresini 6 Eylül'e çekti

DEM Parti kongresini 6 Eylül'e çekti
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 20 Eylül'de yapılacak olağan kongrenin 6 Eylül'e alındığını duyurdu. Barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, yeni dönemin yeniden yapılanma ile başlayacağını belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini bildirerek, "Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çerçeve Yasa'nın ilk somut adım olması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Yüz yıllık bir meselede ilk defa hukuki bir adımın atıldığını savunan Doğan, "Bu bir al-ver ve gizli ajandaların olduğu bir süreç değil, 86 milyonun geleceğini ilgilendiren ve önümüzdeki yüz yılı birlikte kazanmamızı sağlayacak bir süreçtir." diye konuştu.

Barışın karşısında duranların dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Ortada kendini feshetmiş, silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmiş bir örgüt var. Şimdi bu münfesih örgüt için bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek bir çerçeve. Bu döngüden çıkmak gerekir. Yenme yenilme, bölme bölünme, inkar, imha, isyan tüm bunları geride bırakmak gerekir. Yeni dönemin yeni kelimeleri olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini bildirerek, "Yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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