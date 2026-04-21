DEM Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutlayacak

Dem Parti, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutlayacak.

Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan DEM Parti İstanbul İl Başkanı Arife Çınar, emeklerini ve haklarını savunmak için hep meydanlarda olduklarını söyledi.

1 Mayıs'ta da yine seslerini yükselteceklerini ve Kadıköy'de olacaklarını belirten Çınar, "Adaletsizliğe, emek sömürüsüne karşı 'eşit işe eşit ücret' demek için sesimizi yükselteceğiz. Güvencesizliğe ve geleceksizliğe 'dur' demek için sesimizi yükselteceğiz. Barışın ve demokratik toplumun sesi olmak için sesimizi yükselteceğiz." dedi.

DEM Parti İstanbul Emek Komisyonu Sözcüsü Seyfettin Gülengül ise savaş dönemlerinin işçilerin ekmeğinin küçülmesine neden olduğunu ifade etti.

Eşit, adil ve özgür gelecek için 1 Mayıs'a hazırlandıklarını dile getiren Gülengül, "İnsanca yaşamanın koşulları zorlaşıyor. İşçi ve emekçilerin insanca çalışma ve yaşama koşulları için 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz. Bizler, hem ekmek hem de barış mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Her iki talebin, ekmek ve barışın birbirinden ayrılmaz olduğunu biliyoruz. Ne yoksulluk ne savaş, barış ve demokratik toplum için 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz." diye konuştu.