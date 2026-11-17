Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kadın cinayetlerinin arkasında erkek egemen toplumsal düzen, derinleşen eşitsizlik, ekonomik bağımlılık, kurumsallaşmış cezasızlık ve kadınların yaşamları üzerindeki denetimi arttırmaya çalışan bir siyasal anlayış vardır." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Türkiye'nin her tarafında kadınların sokaklarda olacağını ve şiddete "dur" diyerek sesini yükselteceğini söyledi.

Kadın cinayetlerinin birbirinden bağımsız ve müstakil olaylar olmadığını dile getiren Beştaş, "Kadın cinayetlerinin arkasında erkek egemen toplumsal düzen, derinleşen eşitsizlik, ekonomik bağımlılık, kurumsallaşmış cezasızlık ve kadınların yaşamları üzerindeki denetimi artırmaya çalışan bir siyasal anlayış vardır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA