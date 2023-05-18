Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü

Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olurken dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

OĞAN'IN DESTEK VERECEĞİ TARAF MERAK EDİLİYOR

Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bgugünse Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşme, dün CHP'de yapılan 6'lı masa toplantısının ardından gerçekleşti.

3 SAAT SÜRDÜ

Görüşmede sadece Davutoğlu ve Oğan'ın bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.