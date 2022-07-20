Davutoğlu: Özellikle bu kış için endişeliyim, ekonomik şartlar bağlamında bazı olaylar yaşanabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Merkezi'nde altılı masanın çıkarabileceği aday konusundan HDP ile ilişkilere, Türkiye'nin önündeki risklere kadar birçok konuda T24'ten Murat Sabuncu'nun yönelttiği sorulara yanıt verdi.

"LİDERLER ARASINDAKİ İNSANİ HUKUK ÇOK GELİŞTİ"

6'lı masa konusunda yöneltilen "Liderler birbirleriyle anlaşıyor mu?" sorusuna yanıt veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Beni mutlu eden husus şu liderler arasındaki insani hukuk çok gelişti. Herkes birbirinin hassas olduğu, önem verdiği noktaları biliyor ve insani ilişkiler, sosyal ilişkiler gelişti. Yarın birbirimizle rekabet etsek bile bu rekabet Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sürdürdüğü gibi bir rekabet olmaz. Parlamenter sisteme geçtikten sonra bu altı parti birbirleriyle rekabet etseler dahi bunun bir nezaketi olur. Birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz, ortak bir Türkiye ideali etrafında konuşmalar gerçekleştirdik. Bunun çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN ZORLUKLARININ FARKINDAYIZ"

Altı liderin bir araya gelmesiyle sorunları bir anda ortadan kalkmayacağına da vurgu yapan Davutoğlu, "Türkiye'nin önündeki 10 yıl için en büyük tehlike var olan iktidarın otoriter yapısının sürmesidir. En büyük imkan ise muhalefette oluşan bu insani tablodur. Birbirimize dönük saygı ve nezakettir. Önümüzdeki dönem siyaseti yumuşatacak olan da budur. Bu anlamda süreçten mutluyum. Ama şu beklenmesin altı lider bir araya gelir ve bir anda Türkiye'nin sorunları çözülür. Sorunlar bir anda ortaya çıkmadığı gibi bir hamlede de çözülmez. Önümüzdeki sürecin zorluklarının farkındayız. Ama altı ayda önemli mesafeler aldık" dedi.

"BU KIŞ İÇİN ENDİŞE EDİYORUM"

Türkiye'de son dönemde ortaya atılan iç karışıklık iddiaları sorulan Davutoğlu, "Özellikle bu kış ile ilgili gerçekten ben çok kaygı duyuyorum. Bu kış özellikle ekonomik şartlar bağlamında bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum" ifadesini kullandı.