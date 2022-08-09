AK Partili kadının Davutoğlu'na sorduğu soru ortamı gerince korumalar devreye girdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Davutoğlu, kendisine "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye tepki gösteren bir kadınla tartıştı. Sorunun ardından ortam gerilirken, Davutoğlu'nun korumalarının kendisini ittiğini iddia eden kadın, "Neden itiyorsun, beni kimse itemez" diye bağırdı.

AK Parti'den ayrılmasının ardından kendi partisini kuran Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na zaman zaman AK Partili vatandaşlar tarafından tepki gösteriliyor. Benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı.

"YEDİĞİNİZ ÇORBAYI NİYE KİRLETTİNİZ?"

Davutoğlu, bugün sabah saatlerinde Ümraniye'yi ziyaret etti. Çarşı esnafıyla görüşen Davutoğlu'na, partililer eşlik etti. Davutoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Davutoğlu ile karşılaşan vatandaş, "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslendi.

"BEN BEYAZ GÖMLEKLE DOLAŞIYORUM"

Davutoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" sözleriyle yanıt verdi. Davutoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında da bir tartışma yaşandı. Vatandaşın, "Beni neden itiyorsunuz, beni kimse itemez" diye bağırdığı duyuldu. Vatandaş ardından ise kalabalığa doğru "Hainsiniz" diye seslendi.