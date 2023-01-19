Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerine Arınç'tan yorum: Anayasa ile bağdaşmaz

Seçtikleri cumhurbaşkanının kendi istediği kararı vermesi durumunda ülkenin yeniden seçime gideceğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine bir yorum da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi. Katıldığı canlı yayında Arınç, "Bu anayasa hükümleriyle açıkça çelişen uygulama. Cumhurbaşkanı karar alırken bizim onayımız olmadan almamalı, diye bir söz anayasa ile bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum" sorusuna "Dediği anda bir kriz çıkar, çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." açıklaması tartışmalara neden oldu. Davutoğlu'nun sözlerine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir." dedi.

ARINÇ'TAN DA DEĞERLENDİRME GELDİ

Davutoğlu'nun sözlerine bir değerlendirme de eski yol arkadaşı Bülent Arınç'tan geldi. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun sözlerinin anayasa ile bağdaşmadığını söyledi.

"ANAYASA İLE BAĞDAŞMAZ"

Arınç, şu ifadeleri kullandı: "6'lı Masa'nın toplantıları, ne konuştukları, hangi bildirileri yayınladıkları konusunda çok ilgili değilim. Kendimi bununla ilgili sorumlu görmüyorum doğrusu. Bu ittifak sistemini biz getirdik. Cumhur İttifakı getirdi. Bütün partilere eşit olarak bazı haklar tanıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları diye anayasada tabir var. Sayın Fuat Oktay'la devam ediliyor. Yarın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sayısını arttırabilir. Kulağıma geldi, her birisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, partilere belli miktarda bakanlık verecek. Bu anayasa hükümleriyle açıkça çelişen uygulama. Cumhurbaşkanı karar alırken bizim onayımız olmadan almamalı, diye bir söz anayasa ile bağdaşmaz. İstişare mekanizması olacak, olmayacak onlar düşünsünler."