İYİ Parti, 'imza yetkisi' çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı: 6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar." sözlerine 6'lı masadaki ortakları İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarının devam ettiği 6'lı masada yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın adayının kazanması halinde cumhurbaşkanı ve yardımcılarının görev ve yetki alanlarını tanımlarken dikkat çeken sözler sarf etti.

"GENEL BAŞKANLAR DOĞRUDAN İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK"

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışarıdan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIŞTIR"

Gelecek Partisi liderine, 6'lı masadaki ortakları İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 6'lı masada böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Zorlu, "6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. 6'lı masanın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız." dedi.

"BAKANLAR BAŞBAKANA VESAYET Mİ KURMUŞ OLUYORDU?"



Öte yandan Ahmet Davutoğlu, "vesayet" eleştirilerine geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Davutoğlu, "Geçmişte çarpık da olsa uygulanan parlamenter sistemde dahi Bakanlar Kurulu kararlarına bütün bakanlar imza atarlardı ve imzalar tamamlanmamışsa Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe giremezdi. Ayrıca üçlü kararnameler de vardı. Koalisyon hükümetlerinde de durum buydu. Bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu?" diye sordu.

"OYU MİLLET VERECEK ÜLKEYİ KAYYUM YÖNETECEK"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az 2 kişiden 1'inin oyunu almak gerekiyor. Bunların seçtiği Cumhurbaşkanı, 2 kişiden 1'ine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. İki kavram çok önemli; güven ve istikrar. Kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birisini millet niye Cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi kayyum yönetecek. Bir davula 6 tokmak birden inecek. Bu modeldeki Cumhurbaşkanı'nın Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi olabilmesi mümkün mü?" şeklinde konuştu.