Davutoğlu'nun 'Herkesin imza yetkisi olacak' söylemlerine Hamza Dağ'dan tepki geldi: Oligarşik bir yapı hayal ediyorlar

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda altılı masanın yönetim modeline ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Davutoğlu'na, "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor" açıklamaları ile tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu dün akşam gerçekleşen ve yaklaşık on saat süren Altılı Masa toplantısının ardından Halk TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, altılı masadaki tüm genel başkanların "Cumhurbaşkanı yardımcısı" gibi imza yetkisi olacağını söyledi.

"HER STRATEJİK KARARDA İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK"

Gelecek Partisi lideri ayrıca, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" diye konuştu.

"OLİGARŞİK YAPI HAYAL EDİYORLAR"

Davutoğlu'nun bu sözlerine AK Parti'den yanı gecikmedi. Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" açıklamaları ile Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.