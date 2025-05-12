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Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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PKK'nın silah bırakma kararını tarihi bir adım olarak nitelendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sürecin mimarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Terör örgütü PKK'nın 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı alması, siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Kararın ardından sürece dair bir değerlendirme de Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Davutoğlu, PKK'nın fesih kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, sürecin şekillenmesinde rol oynayan isim ve kurumlara teşekkür etti. Davutoğlu, "7 aydır bu karar için altyapı hazırlayanlara, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye, MİT'e ve destek veren herkese teşekkür borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ HIZLA VE TİTİZLİKLE İLERLEMELİ"

Davutoğlu, silahlı yapının tasfiyesinin zamana yayılmasının ciddi riskler taşıyabileceğini belirterek, sürecin gecikmeden ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"ORTAK MEKANİZMA KURULMALI"

Silahsızlanma sürecinin sadece sembolik bir adıma dönüşmemesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bu sürecin güvence altına alınabilmesi için, tarafların katılımıyla ortak bir mekanizma kurulmalı. Aksi halde zamana yayılan adımlar provokasyonlara açık hale gelir" uyarısında bulundu.

Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Kaynak: Haberler.com / Politika
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