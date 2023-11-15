Davutoğlu, İslam liderlerine Netanyahu'ya karşı cesaret çağrısı yaptı

Davutoğlu: Neden Netanyahu'ya ortak bildiriyle haddini bildirmiyorsunuz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Netanyahu'nun tehdidinden korkan İslam liderlerine sesleniyorum; bu korku ikliminin sorumlusu sizsiniz. Nerede cesaretiniz? Neden Netanhayu'ya ortak bir bildiri ile haddini bildirmiyorsunuz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan İslam İşbirliği Teşkikatı (İİT) toplantısına ilişkin eleştirilerde bulundu. Toplantı sonrasında alınacak kararı merakla beklediklerini belirten Davutoğlu, "İİT bildirisini okuduğumuzda açık söylüyorum; hayal kırıklığı değil, utanç duydum. Bildirinin 2 şeyi var. Bir gözlem; yani bütün dünyadaki insanlar gibi bunlar da gözlüyorlar. Yaşanan zulümleri tespit ediyorlar, doğru. İkincisi de çağrı. Kime çağrı biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'e çağrı, insanlığa çağrı, değişik kurumlara çağrı. Peki siz ne yapacaksınız? Siz ne karar aldınız Allah aşkına? Sayın Cumhurbaşkanı yolda büyük bir zafer kazanmış gibi 'Önemli kararlar aldık' diyor. Okuyun bütün metni, diplomatik metin yazımından başka hiçbir şey yok. Burada söyledim ne yapacağınızı. Bütün normalleşme ilişkilerinizi donduracağınızı söyleyin. Söylediler mi, hayır. Aksine, Netanyahu döndü, tehdit etti Arap liderlerini. 'Sizler de yerinizde duramazsınız' dedi. Ölü Filistinli çocuk şunu söylüyor onlara; 'Sizin gibi korkak liderler olmaktansa bizim gibi küçücük bedeniyle ahirete gidenler olmak daha hayırlıdır.' Netanyahu'nun tehdidinden korkan İslam liderlerine sesleniyorum; bu korku ikliminin sorumlusu sizsiniz. Nerede cesaretiniz? Neden Netanhayu'ya ortak bir bildiri ile haddini bildirmiyorsunuz" diye konuştu.