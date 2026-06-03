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Davutoğlu: Bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektedir

Davutoğlu: Bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektedir
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'deki 'mutlak butlan' kararına tepki göstererek, yargının siyasi silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve adalet devrimi çağrısı yaptı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Devletin dini adalettir ve bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kimin geleceği Cumhuriyet Halk Partililerin bileceği bir iştir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, CHP'deki 'mutlak butlan' kararına ilişkin, "Yarın butlanla bir önceki kongrenin iptal edildiği gibi, isterse bir başka yönetim de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda da birtakım şaibeler vardı diyerek, bilmem kaç sene sonra bir dava açsa bütün bu süre içerisindeki devleti işlemleri geçerliliğini kaybetse ne olur? Kaos olur. Eğer bir yolsuzluk, yanlışlık vardıysa 2,5 sene niye beklediniz? Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum. Yüksek Seçim Kurulu'nun nihai kararı tartışmaya açılırsa, hangi seçim kendini emniyette hisseder, seçmen nasıl kendini emniyette hisseder? Verilmek istenen hava şu arkadaşlar; 'Ne yaparsanız yapın biz iktidarda olmaya devam edeceğiz. Öyle bir sistem getirdik ki kimin ne kadar iktidarda olacağına biz karar vereceğiz.' İşte bizim bununla mücadele etmemiz lazım. Adalet devrimi şarttır. Devletin dini adalettir ve bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kimin geleceği Cumhuriyet Halk Partililerin bileceği bir iştir. Kendi aralarında meseleyi çözsünler ama yargı silahı kullanarak, yargıyı silah gibi kullanarak siyaseti belirlemeye kalkarsanız yarın birisi de AK Parti için aynısını yapar, başka partiler için aynısını yapar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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