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Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedim diye bana yıllarca hakaret etmişlerdi. Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor. Bir gün biz de gider kılarız Allah'ın izniyle." dedi.

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat, Humus ve başkent Şam'ı ele geçirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV100'de katıldığı bir programda Türkiye'nin sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin konuştu.

"BANA YILLARCA HAKARET ETMİŞLERDİ, EMEVİ CAMİİ'NDE BUGÜN NAMAZ KILINIYOR"

Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedim diye bana yıllarca hakaret etmişlerdi. Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor. Bir gün biz de gider kılarız Allah'ın izniyle." dedi.

"HÜKÜMET TÜRKİYE'DE ÇALIŞMIŞ HERKESİ ŞAM'A GÖNDERSİN'

Konuşmasının devamında hükümete tavsiyede bulunan Davutoğlu, "Hükümet Türkiye'de çalışmış herkesi Şam'a göndersin. Ellerindeki birikimle birlikte bir geçiş hükümeti kurulsun. Derhal Haseke'deki Kürt'ü, Lazkiye'deki Arap Alevisi'ni, Halep'teki Türkmen'i, Şam'daki Sünni'yi, Arap'ı, Ermeni'yi, Süryani'yi, Hristiyan'ı bir araya getirin. Bir ulusal uzlaşı çalışması tabii Şam'da yapılmalı ama Türkiye elindeki o envanterle, şimdiye kadar dezavantaj olan şey şimdi avantaj. Türkiye'de şu kadar mülteci var deniyordu şimdi onların en kalitelileri Türkiye müzahir unsurları olarak göndermek lazım." diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu, 5 Eylül 2012'de muhalefetin Suriye politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verirken, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Hala konusuyorsun yaaa.

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Haber YorumlarıMurat K:

Yanılınmış bir adamsın.. Sen olsaydın hala... Tam tersi olacaktı... Şu anda Rusya, Suriye, pkk ile sınırımızda savaştaydık... Şimdi kaçan onlar

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