Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla

MHP lideri Bahçeli, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı ortak metin yayımladığını hatırlatarak, "Metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" diye sordu. Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Türkiye'ye saygısı olan böyle bir söz sarf etmez. Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Amasya'daki "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitinginde 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmasına tepki gösterdi.

BAHÇELİ SERT ÇIKTI: O METNİ KİM KALEME ALDI?

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır? Çelişkide bocalıyorsunuz, bu suretle yanlışı savunacak beyhude gerekçeleri hangi mihraklar üretip elinize tutuşturuyor?" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: ÇIK AÇIKLA

Bahçeli'nin sözlerine yanıt 6'lı Masa'nın ortaklarından biri olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. FOX TV'ye konuk olan Davutoğlu, Bahçeli'nin sözlerine cevaben, "Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, Türkiye'de hiçbir siyasi böyle bir metni başka bir büyükelçilikle konuşmaz. Türkiye'ye saygısı olan böyle bir söz sarf etmez. Varsa böyle birisi açıklasın" dedi.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ve sonrasında liderlerin nasıl konumlanacağı sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Son toplantıda, 'Önce ikili istişareler yapalım.' dedik. Bu istişarelere bu hafta başlıyoruz. Artık bu masada birilerinin kazanacağı, birilerinin kaybedeceği bir formül yok. Ya hepimiz kazanacağız ve bizimle birlikte ülke kazanacak ya da hepimiz kaybedeceğiz. Böyle bir tabloyu herkes içselleştirdiği için farklı kanaati olanlar da bu farklı kanaatlerini bir şekilde ortak meyile doğru revize etme durumunda kalacak. Hepimiz fedakarlık yapacağız" şeklinde konuştu.