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Darende'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende yapılan konuşmalarda muhtarlık müessesesinin önemi vurgulandı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.