Darende'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Politika Haberleri
Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende yapılan konuşmalarda muhtarlık müessesesinin önemi vurgulandı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Çelik, muhtarlık müessesesinin öneminden bahsetti.
Milli iradenin birer temsilcisi olduklarını anlatan Çelik, "Muhtarlar, devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gören kişilerdir." dedi.
Çelik, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser ve muhtarlar katıldı.
Tören sonrası muhtarlar Kaymakam Şeref Gülyer'i makamında ziyaret etti.