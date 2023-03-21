Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın İngiltere'ye girişine yasak

Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yamayı planladığı İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

İngiltere'de Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Simon Lightwood'un, Danimarkalı siyasetçi aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Wakefield kentinde Kur'an-ı Kerim yakma planına ilişkin sorusunu yanıtladı. Tugendhat, "Aşırı sağcı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, halka açık bir yerde Kuran yakmak amacıyla Danimarka'dan Wakefield'a gideceğini söyledi. Paludan daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı açıklamaları nedeniyle hapse girmişti. Bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli bir adam. İçişleri Bakanlığı bana ve halka hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiğine dair güvence verebilir mi?" sorusuna karşılık Paludan'ın İngiltere'ye girişine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Tugendhat, "İngiltere'ye seyahati kamu yararına uygun olmayacak ve ülkeye girmesine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce İsveç ve Danimarka'da polisten aldığı izinle Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Paludan, Pazar günü Twitter hesabından yayınladığı videoda, Ramazan'ın başlangıcına denk gelecek şekilde Çarşamba günü Kuran'ı Kerim yakmak üzere Wakefield şehrine gideceğini duyurmuştu.

Paludan, Ocak ayında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. - LONDRA