Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika