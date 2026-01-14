Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
