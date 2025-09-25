Danimarka'da Şüpheli Drone Faaliyetleri Hibrit Saldırı Olarak Nitelendirildi

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Danimarka hava sahasındaki şüpheli dronların "profesyonel bir aktör" tarafından gerçekleştirilen "hibrit saldırı" olduğunu açıkladı. Poulsen, ellerinde Rusya'nın olaya dahline ilişkin bir delil ise bulunmadığını belirtti.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, gece saatlerinde Danimarka hava sahası üzerinde görülen şüpheli dron faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Poulsen, "Böylesine sistematik bir operasyonun neredeyse aynı anda birçok yerde yürütülmesinden söz ediyorsak bunun profesyonel bir aktörün işi olduğunda hiç şüphe yok. Ben bunu, farklı türde insansız hava araçlarının kullanıldığı bir hibrit saldırı olarak tanımlıyorum" dedi. Ellerinde Rusya'nın dahline ilişkin bir delil bulunmadığını söyleyen Poulsen, Danimarka'nın konuyu NATO'nun gündemine taşıdığını ve istişareler için NATO Atlantik Konseyi toplantısı talep edebileceklerini belirtti. Poulsen, sivillerin zarar görmemesi adına insansız hava araçlarının vurulmaması yönünde karar aldıklarını vurguladı.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard ise İHA saldırılarının amacının "korku oluşturmak" olduğunu söyledi. Hummelgaard ayrıca, ülkenin şüpheli İHA'lar ile mücadelenin ilave yollarını arayacağını ve bunun altyapı tesislerini işleten birimlere İHA düşürme yetkisi veren yasaların teklif edilmesini de kapsayacağını ifade etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kastrup Havalimanı'nın (Kopenhag Havalimanı) şüpheli dronlar nedeniyle hafta başında geçici olarak havayolu trafiğine kapatılmasının yankıları sürerken, dün akşam ülkedeki bir havalimanında daha dron paniği yaşanmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, yerel saatle 22.00 ile 02.00 arasında hava sahasında dron görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştı. Aalborg Havalimanı'nın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin de olaydan etkilendiği açıklanmıştı. En az 3 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtilmişti. - KOPENHAG