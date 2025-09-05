Dağlı: 'Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizlere emanettir'

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İmamoğlu ilçesinde vatandaşlar, esnaflar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gün boyu süren programda şehit aileleriyle de bir araya gelen Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektubu teslim etti.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında İmamoğlu'na gitti.Burada gün boyu süren yoğun programda vatandaşlarla buluşan Dağlı, mahalleleri gezdi, esnafları ziyaret etti ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Programın ilk durağı olan AK Parti İmamoğlu İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Dağlı, yeni dönem çalışmaları ve hedefleri hakkında istişarelerde bulundu. Ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Dağlı, dükkanları tek tek gezerek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Günün en anlamlı buluşmalarından biri şehit ailelerine yapılan ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektubu ailelere takdim eden Dağlı, "Şehitlerimiz bu vatanın onuru, gururu ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Onların geride bıraktığı aileleri bizlere emanettir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vefa buluşması

Program kapsamında uzun yıllar teşkilata hizmet etmiş partililerle bir araya gelen Dağlı, "AK Parti bir dava hareketidir. Bu davaya gönül verip yıllarca hizmet eden tüm kardeşlerimize minnettarız. Onların gayreti ve fedakarlığıyla bugün bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, Sevinçli ve Hürriyet mahalleleri buluşmalarıyla devam etti. Mahalle sakinleriyle görüşen Dağlı, özellikle kadınların taleplerini dinledi. Günün sonunda ise AK Parti'nin kurucularından Necmettin Topaloğlu'nu ziyaret eden Dağlı, partinin kuruluşuna emek veren isimlere teşekkür etti. - ADANA