Cüneyt Yüksel: 'Yeni bir soykırım girişimi olursa bedeli ağır olacaktır'

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Uluslararası kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki yeniden bir soykırım girişimi olursa bunun bedeli ağır olacaktır ve bu gerçek, İsrail tarafından da açıkça görülmektedir" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülükleri konusunda danışma görüşü sunacağını belirtti. Yüksel, söz konusu görüşte, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) kısıtlanması ve yerini alan gayrimeşru yapılar aracılığıyla yürütülen yardım kisvesi altındaki saldırıların, ağır biçimde eleştirileceğini aktardı. Yüksel, " Gazze'de kalıcı barışın ve insani düzenin yeniden tesis edilmesinin, UNRWA'nın bağımsız bir şekilde ve tam kapasiteyle sahaya dönmesiyle mümkün olacağını da düşünüyoruz. Bu bakımdan Türkiye olarak, 27 Şubat 2025 tarihinde yazılı beyan vererek sürece dahil olmuştuk. Ardından 30 Nisan 2025'te Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü bir sunum yapmıştık. Bu danışma görüşüyle ilgili sunumda, 39 devletin yanı sıra BM, İslam İş Birliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Ligi gibi kuruluşlar da katkı sunmuştu. BM Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin ve uluslararası kuruluşların tutumu da dikkat çekiciydi. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda, BM'nin sözlü beyanı; İsrail'in işgalci güç ve BM üyesi olarak çeşitli yükümlülüklerinin bulunduğunu ve bunları yerine getirmediğini, UNRWA'ya yönelik eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkça ifade etmişti. Biz de TBMM hukuk heyeti olarak, Dışişleri ve Adalet Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde bu süreci ve diğer davaları başından itibaren takip etmekteyiz ve müdahale etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES HUKUKSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAZ'

İsrail ile ilgili cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Yüksel, uluslararası yargılama sürecinin yavaş ilerlemesine rağmen İsrail'in sanık sandalyesine oturacağına inandığını ekledi. Yüksel, ayrıca, Türkiye'nin Gazze ile ilgili yürüttüğü diplomatik ve insani yardım çabalarından bahsetti. Savaşın yeniden başlaması ihtimaline değinen Yüksel, "Uluslararası kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki yeniden bir soykırım girişimi olursa bunun bedeli ağır olacaktır ve bu gerçek İsrail tarafından da açıkça görülmektedir. Gazze'de akan kan, zulme uğramış yüz binlerce insan, kaybolan hayatlar, yaralanan bedenler, yıkılan evler ve yıkıntıların altında yatan nice canlar var. Bunlar insan olan ve bu bilinçle nefes alan bireyler için yalnızca sayıdan ibaret değil. Gözleri dolmuş bir milletin feryadı, evlatlarını, canlarını korkunç bir şekilde ve dünyanın gözü önünde toprağa veren anaların, küçücük körpe ve masum çocukların çığlığı. Bu soykırım sürecinde hayatını kaybedenlerin sayıları bazılarının, 'Çatışma' diyerek örtbas etmeye çalıştığı bu trajedinin, katliamın bir gerçeği olmuştur. Ateşkesin sağlanmış olması bu hukuksuzlukları ortadan kaldırmaz, iptal etmez, mutlaka ve mutlaka bunun hesabının hukuk önünde sorulması gerekmektedir. TBMM hukuk heyeti olarak buna inanıyoruz ve takipçisi olacağız" diye konuştu.

