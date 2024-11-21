Üye Girişi
Haberler

Cüneyt Yüksel: UCM'nin Tutuklama Kararları İnsanlık İçin Tarihi Bir An

Cüneyt Yüksel: UCM'nin Tutuklama Kararları İnsanlık İçin Tarihi Bir An
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararlarının adaletin sesi olduğunu belirterek, bu kararların icrası için kararlılık göstereceklerini ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerine ilişkin "Bu kararın icrası, kararın verilmesinden daha önemlidir. Bu nedenle her aşamayı takip ettiğimiz gibi bu kararın icrasının da takipçisi olacağız." dedi.

Yüksel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını takip eden Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

UCM'nin, oy birliğiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlatan Yüksel, ayrıca UCM tarafından Netanyahu ve Gallant'ın sivil halka yönelik savaş suçu teşkil eden saldırıların talimatlarını verdiklerine dair makul dayanaklar bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

"UCM, Roma Statüsü'nün adalet mekanizmalarını kararlılıkla uygulamıştır"

Uluslararası hukuk ve insanlık adına tarihi bir ana tanıklık edildiğinin altını çizen Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararları, adaletin sınır tanımadığını ve mağdurların sesi olmayı sürdüreceğini bize bir kez daha gösterdi. Bu kararın icrası, kararın verilmesinden daha önemlidir. Bu nedenle her aşamayı takip ettiğimiz gibi bu kararın icrasının da takipçisi olacağız. UCM, İsrail'in itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü'nün adalet mekanizmalarını kararlılıkla uygulamıştır."

Cüneyt Yüksel, kararın, insanlık adına mücadele eden herkesin sesi, sessiz bırakılmış milyonların çığlığı olduğunu dile getirdi.

Tutuklama emirlerinin, Gazze'de yankılanan acının, Filistin halkının çektiği ızdırabın ve insanlık onuruna yapılan saldırıların cezasız kalmayacağına dair güçlü bir beyan olduğunun altını çizen Yüksel, UCM'nin, Netanyahu ve Gallant'ın suç işlediğine dair "makul gerekçeler" olduğunu belirttiğini anlattı.

Yüksel, "Uluslararası bir mahkeme olan UCM'den gelen bu kararın Netanyahu ve hükümetini durdurması gerekmektedir. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Çünkü, Netanyahu ve hükümetinin, cinayet şebekesinin, uluslararası mahkemeler tarafından aleyhine kararlar alındıktan sonra Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaştırma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının yıllardır ablukanın gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yüksel, dünyanın Filistin halkının çığlıklarını duymazdan geldiğini belirtti. Yüksel, "Anneler, evlatlarını kucaklarında toprağa verirken adaletin sessiz kaldığını da gördük. Gazze'nin insanları yıkıntılar arasında yaşamaya çalışırken dünya kör ve sağır gibi davrandı. Ama bugün tarihi bir gün. Adalet onların yanında olduğunu bu kararla gösterdi. Netanyahu ve Gallant gibi bu cinayet şebekelerinin, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle sorumlu tutulacakları kararı verilmiş oldu. Bu sadece hukukun değil, insanlık onurunun zaferidir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Adalet, güçlülerin lütfu değil mazlumların hakkıdır"

UCM'nin mazlumların çığlığını duyduğunu vurgulayan Yüksel, kararın, adaletin ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösterdiğini ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, kararın İsrail ve cinayet şebekesi için cezasızlık döneminin bittiğini ilan ettiğini de dile getirdi.

Tutuklama kararlarının tarihi ve cesur bir adım olduğuna işaret eden Yüksel, UCM'nin, Filistin topraklarında işlenen suçlar için yargı yetkisini teyit ettiğini söyledi. İsrail'in yargı yetkisine itirazlarının, UCM tarafından reddedildiğini de anlatan Yüksel, Netanyahu ve Gallant'ın, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulduğunun ifade edildiğini aktardı.

Cüneyt Yüksel, UCM'nin kararlılığının, insan haklarına olan bağlığı ve savaş suçlarıyla mücadeleyi pekiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet, güçlülerin lütfu değil, mazlumların hakkıdır ve bugün bu hakkın teslim edildiği bir gün olmuştur. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde yürütülen hukuki süreçlere elimizden gelen tüm desteği sunacağız."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Kış lastiği zorunluluğu 2024-2025 döneminde geçerli olacak

4 bin 69 lira cezası var

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti

 CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik

CHP liderinden MİT Başkanı'yla görüşmesine damga vuran talep
İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı

İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada elma toplamak ne anlama gelir? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye muhtemel rakipleri kim? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Rüyada olduğunu anlamak ne anlama gelir? Öğretmenler günü şiirleri 2024 32. dönem POMEM başvuru şartları ne, kimler başvurabilir? 32. dönem polis alımına lise mezunları başvurabiliyor mu? 32. Dönem POMEM polislik ön başvuru ekranı açıldı (TIKLAYINIZ) Ryan Babel ne dedi, neyi açıklayacak? Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.