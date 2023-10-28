Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz beraberindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camiinden başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. 7'den 70'e Türk bayraklarını alan vatandaşlarla cadde adeta kırmızı beyaza büründü.

"İnsanlık vicdanı büyük imtihanla baş başadır"

Filistin'de yaşanan olaya değinen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Dün gece Filistin'de yaşanan vahşeti alçaklığı hiçbir kelime ile tarif edemem. Kendini medeni dünya diye tarif edenlerin bu ölüme vahşete alkış tutmasını hatta desteklemesini nefretle kınıyorum. İnsanlık vicdanı büyük imtihanla baş başadır. Filistinliler Müslüman olmasa da aynı tepkiyi verirdik. Bizim tepkimiz inanç tepkisi olmaktan çok, insanlık vicdanı tepkisidir. Bütün insanlığı dünyada medyana gelen haksızlık ve hukuksuzluklara karşı aynı duruşu bekliyorum" diye konuştu.

"100 yıl önce bu topraklara yaşatılan acıları unutmadık, unutmayacağız"

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad eden Vali Yavuz, "100 yıl önce bu topraklara yaşatılan acıları unutmadık, unutmayacağız. Bir kez daha aynı hataları tekrar etmeyeceğiz, hür ve bağımsız yaşayacağız. Valiliğimiz sürecinde 4 yıldır bütün bayramlarda bayrak hassasiyetini ortaya koyuyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız şerefimizdir, namusumuzdur, bağımsızlığımızın sembolüdür. Küçücük evlatlarımızın zihninde ay yıldızlı al bayrağımız yer almalı. Çünkü bu bayrak şeritlerimizin ter temiz kanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu bayrak ve vatan sevgisiyle inşallah bu 2'nci yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu yapacak, küresel bir güç dünyada oluşturacağız. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100. Yılını kutluyorum, nice 100 yıllara" şeklinde konuştu.

Kent meydanına gelen protokol, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni yapılan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Öğrenciler de ellerindeki bayraklarla törene eşlik etti. - KOCAELİ