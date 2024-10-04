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Cumhurbaşkanlığından yeni atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından yeni atama kararları yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay Üyeliğine seçildi. Karaloğlu'nun yerine ise Hasan Yıldırım atandı.

Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi. Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı Hasan Yıldırım Mehmet Yılmaz Politika Danıştay Hukuk

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