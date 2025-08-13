Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.