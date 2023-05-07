Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili ilk yorum: Kabul edilebilir şey değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili konuştu. Hadisenin üzücü olduğunu belirten Kalın, "Esnaf ziyareti mitinge dönüşmüş. Böyle olunca bir grup taşlarla saldırmış. Bu kabul edilebilir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de hoş değil. Tam olayı aydınlatmak için valilik çalışma yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili de konuştu.

Kalın saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Üzücü bir takım hadiseler yaşandı. Seçim sürecine giderken herkesin can ve mal güvenliği bizim birinci önceliğimizdir. Hangi partiden hangi gruptan olursa olsun. Erzurum'da böyle bir hadise ilk defa oluyor. Böyle bir hadisenin yaşanması üzüntü verici.

"FOTOĞRAFIN TAMAMINA BAKMAK LAZIM"

Fakat bir kaç unsur bu tablonun içinde kayboldu. Fotoğrafın tamamına bakmak lazım. Biz bir kaç gün önce Erzurum'daydık. Miting tarafından yapılacak yerler İl Seçim Kurulu tarafından seçiliyor. Herkes istediği gibi miting yapamıyor. Biz de gittik bize tahsis edilen yerde yaptık.

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Bugünkü hadisede ise miting alanı yerine şehrin içinde bir başka yerde miting yapma talebi gitmiş İmamoğlu'ndan. Belediyede burasının miting alanı olmadığı için reddetmiş. Daha sonra esnaf ziyareti yapılacağı söylenmiş. Birçok polis görevlendirilmiş. Esnaf ziyareti mitinge dönüşmüş. Böyle olunca bir grup taşlarla saldırmış. Bu kabul edilebilir şey değil. Bunu bütün Erzurumlulara yüklemek de hoş değil. Tam olayı aydınlatmak için valilik çalışma yapıyor."