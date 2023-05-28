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Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları, memurlar ve parti gözlemcileri erken saatlerde okullara geldi ve yeminlerini ettiler.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

SANDIK BAŞKANLARININ KELİMELERİNİ TEKRAR ETTİLER

Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

"VİCDANIM VE MUKADDESATIM ÜZERİNE ANT İÇERİM"

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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